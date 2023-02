Motociclista de 26 anos fica ferido em acidente no Centro de Ituiutaba

No início da tarde desta segunda-feira, 06 de Fevereiro de 2023, o 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar em Ituiutaba foi acionado juntamente com o SAMU para atendimento de acidente envolvendo carro e moto.



O acidente aconteceu na Avenida 31, no centro da cidade. Segundo relatos de testemunhas a motocicleta seguia atrás de um veículo de passeio, quando o mesmo teria realizado uma conversão para entrar em uma garagem, momento este que a motocicleta veio a colidir na traseira deste.

Quando chegaram ao local, as guarnições depararam com a vítima, um homem 26 anos que conduzia a moto, ele encontrava-se caído ao solo, consciente e orientado, e queixava-se de dores nas costas e possuía algumas escoriações pelo corpo.



O jovem foi prontamente atendido pelas equipes no local, sendo que logo em seguida ele foi encaminhado ao Pronto Atendimento municipal onde recebeu os cuidados específicos para o seu caso.



O condutor do veículo de passeio não sofreu ferimentos, e permaneceu no local acompanhando o atendimento da vítima.