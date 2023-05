Motociclista é atropelado em Uberlândia e motorista foge

Motociclista é atropelado por carro e motorista foge no Bairro Cidade Jardim em Uberlândia — Foto: Digital Drones/Divulgação

Na tarde do último sábado, 06.mai.23, um motociclista sofreu ferimentos graves após ser atropelado por um carro no Bairro Cidade Jardim, em Uberlândia.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo fugiu do local.

O acidente ocorreu na Rua Beijos Brancos, na ponte sobre o Rio Uberabinha. Testemunhas relataram aos bombeiros que a vítima caiu da motocicleta e o carro que seguia logo atrás passou por cima de sua cabeça.

O motociclista, cuja idade não foi informada, foi levado ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). Ele sofreu traumatismo craniano e estava inconsciente no momento do atendimento.

A gravidade dos ferimentos exigiu atenção médica imediata, e sua condição é considerada séria.

A polícia está investigando o caso e busca identificar o motorista responsável pelo atropelamento e pela fuga do local do acidente.