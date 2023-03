Motociclista fica ferido ao bater em carro na MGC-497, em Uberlândia

O condutor da motocicleta ficou gravemente ferido após após o acidente

Na noite de segunda-feira (6), um grave acidente na MGC-497, em Uberlândia, deixou um motociclista de 35 anos gravemente ferido após colidir com um carro.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu traumatismo craniano grave, fratura na face, sangramento no nariz e ouvido, além de fratura no maxilar.

Após receber atendimento no local, a vítima foi encaminhada com sinais estáveis para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). No entanto, seu estado de saúde não foi divulgado, pois seu nome não foi informado.

O Corpo de Bombeiros não forneceu detalhes sobre a dinâmica do acidente.