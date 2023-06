Motociclista morre ao bater em micro-ônibus escolar

Um motociclista, Alessandro Marques Freitas, que pilotava a Honda CG, placa RVP7A16, morreu depois de bater de frente contra o micro-ônibus escolar Mercedes Bens, placa KXN4B78, no quilômetro 4 da rodovia MG 432, em Esmeraldas, na manhã deste sábado (3/6).

Segundo o motorista do micro-ônibus, ERS, ele trafegava pela rodovia, num local bastante povoado, com muitas casas, levando 30 crianças para a Escola Municipal Aparecida do Socorro Alves, em Esmeraldas.

O motorista do escolar, então, precisou fazer uma conversão à esquerda. Ele contou que teria parado no acostamento – e como não viu nenhum veículo de aproximando –, arrancou o veículo para a esquerda e, depois de ultrapassar uma das pistas, percebeu a aproximação da motocicleta em alta velocidade.

Ele disse ter conseguido parar, no entanto, o motociclista não desviou e bateu na frente do escolar. Depois de bater, ele voou da moto e caiu no meio do asfalto, ficando inerte. Um médico do Samu, que esteve no local, constatou a morte do motoqueiro.

Foi realizado teste de etilômetro no motorista do micro-ônibus, que deu resultado negativo. A vítima fatal não tinha carteira para pilotar motocicleta. Os patrulheiros militares rodoviários obtiveram um vídeo que poderá ajudar a esclarecer o acidente.