Motociclista morre ao colidir com vaca no Anel Viário Ayrton Senna, em Uberlândia

Vítima de 26 anos morreu no local do acidente I Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um motociclista de 26 anos morreu após colidir com uma vaca na noite desta quarta-feira (5), no Anel Viário Ayrton Senna, na altura do bairro Jardim Ipanema, em Uberlândia. O animal também não resistiu ao impacto.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os primeiros socorros foram prestados pela concessionária responsável pelo trecho. O acidente ocorreu no sentido bairro Distrito Industrial e mobilizou equipes de resgate e segurança.

Representantes da empresa onde a vítima trabalhava estiveram no local, assim como agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizaram as primeiras diligências. A perícia da Polícia Civil (PC) também foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente.