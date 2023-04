Motociclista morre em acidente no Anel Rodoviário de Belo Horizonte

Um motociclista morreu em um acidente no Anel Rodoviário, no início da tarde desta sexta-feira (28/4). A batida entre um caminhão e a moto foi na altura do km 534, no Bairro Santa Maria, na região Oeste de Belo Horizonte.

Conforme apurado pela reportagem do Estado de Minas, o motociclista tentou uma manobra de ultrapassagem no momento em que o caminhão, que transportava areia e brita, deu seta para entrar na garagem da empresa.

No momento do acidente, um veículo de reboque estava parado na marginal, sentido Vitória, o que bloqueou a visão dos motoristas e causou o acidente. Não há informações sobre o estado de saúde do caminhoneiro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou a morte da vítima. A Polícia Militar Rodoviária também acompanhou a ocorrência.