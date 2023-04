Motociclista tem pernas esmagadas por caminhão no Anel Rodoviário

Um jovem, de 24 anos, e um adolescente, de 15, foram atropelados por um caminhão na noite dessa segunda-feira (10/4), no Anel Rodoviário de BH.

Segundo o boletim de ocorrência, os dois, que são irmãos, estavam em uma moto e desobedeceram várias ordens de parada da Polícia Militar. O motociclista ainda fez manobras perigosas e fugiu em alta velocidade.

Na altura do km 536 da rodovia, no bairro Madre Gertrudes, Região Oeste da Capital, ele perdeu o controle da direção e caiu ao chão com o garupa. Logo depois, um caminhão, que seguia atrás, atropelou os dois.

O motociclista teve as pernas esmagadas e escoriações pelo corpo. O adolescente fraturou as duas pernas. Os dois foram socorridos e encaminhados para o Hospital João XXIII.

O motorista do caminhão fez teste do bafômetro, que deu negativo.

De acordo com a Polícia Militar, o motociclista tem passagens pela polícia por direção perigosa, uso e consumo de drogas, receptação, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal. O adolescente tem uma passagem por roubo.

A dupla segue internada, sob escolta policial.