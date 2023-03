Motorista atropela vaca solta na pista da MG-050

Um dos grandes perigos para motoristas nas estradas são os animais à solta. Na noite de terça-feira (19/3) F. N. S, de 77 anos, trafegava com seu Gol, pela rodovia MG-050, altura do número 195, próximo a Formiga, quando surgiu, à sua frente, uma vaca e ele veio a colidir com o animal.

Segundo relato da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o animal cruzou a estrada, à sua frente, e ele não teve como evitar o atropelamento. A colisão foi bastante forte e a frente do veículo ficou destruída.

A vaca foi arremessada no acostamento e tombou já sem vida. A PMRv não encontrou nenhuma identificação no animal. O motorista não se feriu e o veículo foi liberado para ser retirado por um reboque.