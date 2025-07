Motorista cai em rio após carreta tombar e ficar pendurada em ponte da BR-146, em MG

Carga de batatas ficou espelhada pela pista — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Uma carreta carregada com batatas tombou na BR-146, entre os municípios de Araxá e Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, no último domingo (8), deixando a rodovia totalmente interditada por cerca de cinco horas. O acidente aconteceu por volta de meio-dia, no km 111 da rodovia, na zona rural de Araxá.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista de 23 anos perdeu o controle do veículo ao atravessar a ponte sobre o Rio Tamanduá. A carreta tombou e ficou pendurada na estrutura. O jovem foi arremessado da cabine e caiu no rio, de uma altura estimada em seis metros.

Equipes de resgate precisaram acessar a área da queda por uma trilha. No local, o motorista foi imobilizado e recebeu os primeiros socorros. Em seguida, foi retirado da área de difícil acesso e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araxá.

Apesar da gravidade do acidente e da fratura exposta, o estado de saúde do motorista é estável e ele não corre risco de vida.

A carga de batatas se espalhou pela pista, e a carreta permaneceu atravessada sobre a ponte, impedindo a passagem nos dois sentidos da BR-146. A Polícia Rodoviária e equipes de apoio trabalharam na liberação da via. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.