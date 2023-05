Motorista com sintomas de embriaguez mata pedestre no Anel Rodoviário

Um motorista, de 42 anos, com suspeita de embriaguez, foi preso por atropelar e matar um pedestre na madrugada deste sábado (13/5), no Anel Rodoviário.

Segundo a Polícia Militar, o acidente foi no sentido Vitória, na altura do bairro São Gabriel, Região Nordeste de Belo Horizonte. O condutor chegou a abandonar o local depois do atropelamento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte da vítima, que não foi identificada, ainda na pista da rodovia.

De acordo com o militar que atendeu a ocorrência, um colega do motorista convenceu o homem a voltar e se apresentar aos policiais.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o homem tinha odor de hálito etílico, olhos avermelhados , roupas desalinhadas, agitação, andar cambaleante e dificuldade de equilíbrio, mas se negou fazer o teste de bafômetro.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.