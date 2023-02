Motorista de 29 anos morre em acidente próximo à Canápolis

Carreta estava carregada com soja, e saiu da pista. Motorista morreu no local — Foto: Bombeiros/Divulgação

Canápolis, Minas Gerais. Um caminhoneiro de 29 anos morreu no final da manhã deste domingo na Br-153, próximo à Canápolis. O acidente ocorreu por volta das 11h30 deste domingo, dia 26 de fevereiro, próximo ao km 30.

O 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi acionado para atender uma ocorrência.

Uma carreta bitrem carregada de grãos de soja, que, de acordo com informações, havia saído de Rio Verde (GO) com destino a Guarujá, saiu da pista após o motorista perder o controle da direção. Testemunhas afirmaram que o condutor perdeu o controle do veículo, fazendo com que a carreta saísse da pista e caísse de um barranco de cerca de 4 metros de altura.

Ainda não se sabe a causa do acidente.

O motorista, um homem de 29 anos natural de Goiânia, ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer no local.

Para atender a ocorrência, equipes da concessionária que administra o trecho, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros Militar foram mobilizadas.

As guarnições, utilizando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários, precisaram utilizar guincho e desencarcerador para retirar o corpo da vítima. A perícia foi acionada no local.