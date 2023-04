Motorista de aplicativo denuncia usuário do serviço por injúria racial

O motorista de aplicativo Warley H. Gonçalves, de 28 anos, registrou ocorrência contra um usuário do serviço após ser vítima de injúria racial. O caso aconteceu em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. A Polícia Civil confirmou, nesta terça-feira (4/4), que foi instaurado inquérito para apurar a denúncia.

O suspeito, de 34 anos, solicitou a corrida para um terceiro na noite do último domingo (2/4). O passageiro embarcou no bairro Halim Souki e seguiu até o Sidil, onde desembarcou.

O solicitante da corrida aguardava no mesmo local do desembarque do passageiro e tentava efetuar o pagamento por meio de PIX.

Enquanto esperava o pagamento, o motorista parou o carro em fila dupla. Foram cerca de 10 minutos até o solicitante conseguir efetuar o pagamento de R$ 15,49.

Devido à demora para concluir a transação bancária, o suspeito, que segundo o motorista parecia estar um “pouco embriagado”, se exaltou. Ele entrou no veículo e começou a proferir ofensas contra a vítima.

“Ele começou a proferir xingamentos contra a minha pessoa, falando preto é isso, preto é assim mesmo, preto é aquilo. Ele cuspiu em mim, mas não acertou”, relembra Warley.

Irritado com a situação, Warley desceu do carro. Enquanto isso, o homem saiu do veículo e entrou no prédio onde mora. Vizinhos testemunharam o ocorrido e disseram ao motorista que denunciasse a injúria. Ele, então, decidiu registrar a ocorrência.

“Desliguei meu carro, liguei para o gestor do aplicativo, ele pediu para ligar para a polícia. Vários amigos meus, cerca de 10 a 15 motoristas, também de aplicativo, desceram para dar suporte na ocorrência. Dei minha versão do caso e os vizinhos abriram o portão para os policiais irem até o apartamento dele (do suspeito)”, relatou.

O homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia da Polícia Civil. No mesmo dia, Warley, o suspeito e vizinhos que testemunharam a injúria foram ouvidos.

Segundo o motorista, o passageiro desembarcou no endereço, não se envolveu na discussão e entrou para o prédio junto com o suspeito. Ele não foi detido.

Constrangimento

O motorista conta que notou a proporção e importância do ocorrido após os vizinhos chegarem na janela e outras testemunhas o incentivarem a denunciar.

“Como pessoa negra, me senti ofendida, lesada. A gente vive em um dos países com o maior número de negros fora da África e isso não deveria acontecer mais, isso é uma situação que não deveria existir mais na sociedade. Mas, infelizmente, existe uma minoria, poucas pessoas têm essa conduta de vida e o pensamento de que uma raça pode ser superior a outra”, desabafou.

O motorista se sentiu ainda mais desrespeitado e triste porque estava trabalhando. “Tirando meu sustento e passar por uma situação dessa é constrangedor, humilhante, ainda mais em público”, afirmou.

Ao denunciar, Warley acredita que a justiça esteja sendo feita e espera coibir agressores que tentam humilhar e diminuir pessoas pela cor da pele.

Divergência de valores

O suspeito confirmou, segundo o boletim de ocorrência, ter discutido com o motorista. Entretanto, alegou que foi motivado por divergência de valores e negou que o tivesse ofendido.

Crime de injúria racial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, no início de janeiro, a Lei 14.532, de 2023, que tipifica como crime de racismo a injúria racial.

A norma amplia a pena de um a três anos para dois a cinco anos de reclusão. Enquanto o racismo é entendido como um crime contra a coletividade, a injúria é direcionada ao indivíduo.

*Amanda Quintiliano especial para o EM