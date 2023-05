Motorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar passageira adolescente

A Polícia Militar prendeu um homem, de 30 anos, suspeito de estuprar uma passageira adolescente, de 15 anos, no estacionamento de um clube, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte . O crime aconteceu noite de terça-feira (2/5).

Questionada pelos militares, a vítima contou que estava em casa, no início da noite, no bairro Bandeirinhas, quando pediu um carro no aplicativo para ir até o clube onde treina vôlei.

Casal que perdeu bebê por negligência médica será indenizado Então, conforme registro da ocorrência policial, o motorista parou o carro, um Hyundai HB20 de cor cinza, nos fundos do estacionamento do clube — local que estava repleto de árvores.

Em depoimento à PM, a adolescente disse que o homem, após segurar a perna dela, tentou beijá-la à força. Na sequência, ainda segundo o relato, o suspeito avançou sobre ela e a estuprou depois de retirar suas roupas. Por fim, ele ainda teria ejaculado na barriga dela e fugiu assim que a garota saiu do carro.

A menina foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Regional de Betim. Exames feitos na unidade confirmaram a situação de abuso sexual

Com a prisão ratificada na delegacia da Polícia Civil, o motorista deu entrada no sistema prisional. A vítima reconheceu o profissional por meio da foto no aplicativo de corrida, o que facilitou as diligências de busca da PM.