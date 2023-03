Motorista de aplicativo passa por momentos de pânico em Vespasiano

Vigilância, planejamento, golpe, e principalmente, oportunidade. Esses os métodos usados por três homens, que sequestraram um motorista de aplicativo, na quinta-feira (9/3), e tentaram extorquir a família da vítima, que acabou sendo salva pela Polícia Militar. Os criminosos conseguiram escapar e ainda não foram presos.

O crime ocorreu no Bairro Célvia, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O motorista de aplicativo, de 23 anos, também presta serviços a uma empresa na Rua da Bahia, 839, naquele bairro.

Todos os dias, ele leva e busca funcionários. Só que na tarde de quarta-feira, enquanto ele esperava pelos clientes, surgiu um jovem perguntando se ele poderia levá-lo a um endereço, em Belo Horizonte.

Como seria uma corrida rentável, o motorista aceitou. Depois de deixar o suposto cliente, no endereço solicitado, ele retornou a Vespasiano e encontrou, no carro, um celular, que seria desse passageiro. Levou o celular para sua casa e o entregou a sua mãe. Pretendia procurar pelo homem no dia seguinte.

Na quarta-feira, no mesmo horário, no mesmo local, à frente da empresa, o jovem reapareceu, perguntando pelo celular. O motorista disse que tinha deixado em sua casa e que eles poderiam ir lá, apanhar o aparelho para ser devolvido.

Nesse instante, apareceram dois outros homens e anunciaram um assalto. O motorista foi rendido e colocado no banco traseiro do veículo. Os ladrões levaram o carro para um local ermo e lá, mandaram o motorista descer e foi colocado no porta-malas.

Nesse momento, a família do motorista já estava preocupada com seu desaparecimento. Ele tinha o hábito de se comunicar com os familiares, geralmente, de hora em hora, mas já havia muito tempo que não entrava em contato. Os parentes decidiram então acionar a Polícia Militar.

Pouco tempo depois, começaram as tentativas de extorsão à família do motorista. Do porta-malas, ele escutava as exigências. Os sequestradores, entraram em contato usando o telefone que supostamente teria sido esquecido dentro do carro. Exigiam R$ 2.500 para libertar o motorista.

A partir dessa informação, os policiais militares passaram a orientar a família. Ao mesmo tempo, foi montada uma operação de busca em Vespasiano. Todo o contingente da PM da cidade foi mobilizado.

Novamente num local ermo, os sequestradores decidiram retirar o motorista do porta-malas. Queriam que ele falasse com os familiares, para que lhes dessem o dinheiro.

No entanto, dois deles decidiram deixar o local, a pé, deixando o mais novo, o mesmo que no dia anterior pediu a corrida para BH, tomando conta do motorista.

Nesse instante, o motorista avistou uma viatura da PM nas proximidades e decidiu arriscar-se. Desvencilhou do sequestrador e correu em direção à viatura. Asim, ele conseguiu ser salvo. Os sequestradores, no entanto, conseguiram escapar.