Motorista de aplicativo que estava desaparecido é encontrado carbonizado

De acordo com a PM, uma pessoa encontrou um carro carbonizado próximo do Córrego da Boa Vista. Ao chegarem no local, no final da tarde deste domingo (4/6), os policiais encontraram o corpo de vítima dentro de veículo, que estava totalmente destruído.

A vítima havia saído de casa na última sexta-feira (2/6) para trabalhar. No entanto, não retornou. A família entrou em contato com a PM, e o motorista passou a ser tratado como desaparecido.

Nenhum suspeito foi identificado e ninguém ainda foi preso. A Polícia Civil está investigando o homicídio.