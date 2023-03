Motorista de aplicativo suspeito de estuprar estudante é preso

A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta sexta-feira (31/3), um motorista de aplicativo, de 48 anos, suspeito de estuprar uma passageira, de 18, na noite de ontem (30/03). O homem foi detido em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar foi procurada pela vítima, que relatou ter sido violentanda após sair da escola, no Bairro Monte Verde, e solicitar um carro, via celular, para ir para casa.

Segundo a jovem, estranhamente o motorista parou bem antes de chegar a sua casa e disse que não iria até o endereço solicitado. A mulher, então, desceu do veículo e começou a caminhar em direção ao imóvel.

Ainda de acordo como depoimento da vítima, ela teria sido atacada pelo motorista pouco tempo depois. Ele a a agarrou pelas costas e a derrubou, praticando o estupro. Em seguida, o homem fugiu.

A vítima foi levada para o Hospital São Judas Tadeu, de onde foi encaminhada para o Hospital Municipal Odilon Behrens, na região noroeste da capital.

De posse da descrição do motorista e também com a descrição do carro de aplicativo, a Polícia Militar montou uma operação de captura e localizou o suspeito. A jovem reconheceu o autor da agressão. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), onde constataram que homem tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e roubo a banco.