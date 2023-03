Motorista de caminhão desvia de vacas e morre em batida com carro

Uma batida entre um caminhão que transportava leite e um carro de passeio deixou um homem morto e duas vítimas feridas em Barroso, cidade próxima a Barbacena, na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais. O acidente ocorreu na noite dessa quarta-feira (8/3), por volta das 21h, na BR-265, na altura do km 223.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), ao chegar ao local da batida, a equipe constatou que um Honda Civic, que trafegava no sentido Barroso para Barbacena havia colidido com um caminhão Volkswagen, de Antônio Carlos, que transitava no sentido contrário.

Conforme informações do motorista do carro de passeio e também de populares, porém, o caminhão, ao desviar de vacas que estavam na pista, acabou tombando para o lado do motorista e se arrastou na contramão. O automóvel Honda seguia no sentido oposto, bateu no caminhão e se projetou para fora da pista.

Os militares que foram até o local do acidente acomoanharam o resgate das vítimas por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista do caminhão, de 34 anos, estava preso entre as ferragens e foram iniciados, por parte dos militares, os trabalhos para a retirada da vítima. Nesse momento, o médico da Unidade de Suporte Avançado (USA) atestou a morte do homem. Após os trabalhos realizados pela perícia da Polícia Civil de Minas Gerais, o corpo foi retirado e repassado à funerária presente no local. Leia: Rotas mortais: as estradas com maior taxa de letalidade em acidentes em MG

mulher que estava como passageira no caminhão e o homem que dirigia o veículo de passeio foram levados para o Hospital Regional de Barbacena com ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRV) ficou responsável pelo trânsito no local e o Núcleo de Emergência Ambiental informado do acidente, pois o tombamento do caminhão provocou vazamento de combustível e foi necessário o uso de serragem para a contenção e eliminação do risco de derrapagem.