Motorista de carreta que caiu de ribanceira de 60 metros de altura sumiu

O motorista de uma carreta que capotou no Km 23 da MG-111, próximo a Conceição de Ipanema, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, está desaparecido. O acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (19/5) e, até o momento, não há informações sobre seu paradeiro.

O filho do homem, de 11 anos, foi resgatado com suspeita de fratura em um dos pés. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para um Centro de Saúde em Santana do Manhuaçu.

Pai e filho saíram de Colatina, no Espírito Santo, e seguiam com destino a São Paulo. A carreta saiu da pista logo depois de uma curva e acabou caindo de uma ribanceira de cerca de 60 metros de altura.

Até a publicação desta matéria, o motorista, de 37 anos, estava sendo procurado em meio à vegetação e também sob a carga e veículo acidentado.