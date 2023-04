Motorista de ônibus que caiu de ponte em MG dormiu no volante

O motorista do ônibus que caiu de uma ponte na BR-116, em Além Paraíba, na Zona da Mata, teria dormido ao volante e, com isso, perdeu o controle do veículo, provocando a morte de cinco pessoas em janeiro deste ano. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (27/4) pela Polícia Civil.

As vítimas jogavam no time de futebol juvenil Vila Maria Helena FC, de Duque de Caxias (RJ). O grupo retornava de um campeonato disputado em Ubaporanga, a 315 km de Belo Horizonte. O motorista, de 50 anos, foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais por homicídio e lesão corporal culposa, quando não há intenção de matar.

"Foi uma falha, uma imprudência, que acabou acarretando essa ocorrência. Ele pode ter tido uma perda de consciência momentânea durante o trajeto, possivelmente provocado por causa do sono pelo horário avançado", disse o delegado Marcos Vignolo, em coletiva de imprensa.

O veículo caiu de cabeça para baixo, matando Kaylon da Silva Paixão, 13 anos, Thyago Ramos de Oliveira, 15, Andrey Viana da Costa, 15, e o treinador Diogo Coutinho Vilar, 18. A quinta vítima, o jovem Felipe Gabriel Silva de Souza, de 16 anos, chegou a ser levado ao hospital, mas morreu após oito dias internado.