Motorista de tradicional bufê de BH morre em batida de dois caminhões

O motorista de um dos mais tradicionais bufês de Belo Horizonte morreu na manhã desse sábado (15/4) em um acidente na BR-356, na altura de Itabirito, na Região Central de Minas Gerais. O caminhão que a vítima dirigia, a serviço do Rullus Buffet, colidiu com outro veículo de carga. O velório é realizado neste domingo (16/4).

Pelas redes sociais, a empresa lamentou o ocorrido. Em entrevista ao, o proprietário do estabelecimento, Túlio Rullus, confirmou o falecimento do funcionário e informou que outras duas pessoas que estavam dentro do veículo passam bem.