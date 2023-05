Motorista de van escolar é demitido por denúncia de assédio sexual

A Prefeitura de Frutal, no interior de Minas Gerais, demitiu, nessa segunda-feira (22/5), um motorista de perua escolar, de 60 anos, que tinha sido denunciado por assédio sexual por uma estudante de 16 anos no último fim de semana. O suspeito não foi localizado pela Polícia Militar (PMMG) e está sendo procurado.

Conforme relato da adolescente à PM, o suspeito teria aproveitado que ela estava sozinha com ele no veículo, pois seria a última a desembarcar, e teria questionado a idade dela e se ela conhecia alguma menina que “fazia amor por dinheiro”.

Também consta no registro policial que outras cinco estudantes e uma professora também já teriam sido importunadas e assediadas pelo homem.

A Prefeitura de Frutal destacou, por meio de nota, que “repudia veementemente qualquer tipo de comportamento de abuso ou de assédio por parte de seus servidores, colaboradores e prestadores de serviços, principalmente quando este ato vil envolve crianças ou menores de idade”.

Além disso, a prefeitura ressaltou que “assim que tomou conhecimento desse caso repugnante encerrou imediatamente e sumariamente o contrato do prestador de serviços, que agora terá que prestar os esclarecimentos cabíveis para a Justiça”.

A prefeitura lamentou que as jovens tenham sido obrigadas a passar pela situação constrangedora e traumatizante em um veículo que presta serviços para o Executivo Municipal.

“A Prefeitura de Frutal vai disponibilizar todo o seu aparato profissional para que as adolescentes recebam o devido acompanhamento e cuidado. Estamos à disposição no que for preciso para que a Justiça resolva o caso o mais rápido possível e puna o responsável”, finalizou.