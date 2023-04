Motorista dorme na direção e capota carro na MG-050, em Divinópolis

Um homem, de 40 anos, ficou ferido ao capotar o carro, nesta sexta-feira (14/4), em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. O acidente foi na MG-050.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o motorista dormiu enquanto dirigia, perdeu o controle da direção na altura do Km 125, trecho que corta a cidade, bateu em uma canaleta do lado esquerdo da rodovia e capotou.