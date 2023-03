Motorista embriagado atropela e mata mulher que teria seguido ele

O motorista que causou o atropelamento fez o teste do bafômetro, que constatou a embriaguez. Na conversa que teve com os policiais militares, o homem disse que estava em um bar, bebendo, e que ao sair encontrou com a vítima acompanhada do marido.

Ele relatou que os dois lhe ofereceram um inseticida. No entanto, o motorista recusou comprar o produto. Ele disse que, depois da negativa, os dois começaram a seguí-lo até o carro.

O motorista afirmou que a mulher estava de posse de uma faca e que junto do marido parou na frente do veículo. O motorista, então, acelerou o carro e atropelou os dois.

A mulher morreu na hora. Já o homem se lesionou nas pernas e sofreu um corte na coxa. Ele foi levado para o Hospital Pronto-Socorro (HPS) e não corre risco de morrer. O motorista foi preso. Uma faca foi encontrada ao lado do corpo da mulher e recolhida pela perícia da Polícia Civil (PCMG), que irá investigar o caso.