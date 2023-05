Motorista embriagado invade calçada e bate BMW na Avenida do Contorno

O acidente aconteceu na região da Savassi, próximo ao encontro das Avenidas do Contorno e Cristóvão Colombo. Em vídeo disponibilizado pela Guarda Municipal é possível ver que o carro vem em alta velocidade da Avenida Nossa Senhora do Carmo e não consegue fazer a curva, invadindo a calçada e derrubando uma placa e uma caixa de energia.

Segundo a Guarda Municipal, o acidente aconteceu por volta das 6h e os ocupantes do veículo foram encontrados a dois quarteirões do local do acidente, com sinais de embriaguez.