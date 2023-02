Motorista escapa sem ferimentos após caminhonete ser prensada por caminhões

Caminhonete ficou prensada em meio a dois veículos de grande porte

(foto: Corpo de Bombeiros de Patos de Minas / Divulgação)

Um motorista de 51 anos escapou sem ferimentos após a caminhonete que ele conduzia ficar prensada por uma carreta bitrem e um caminhão-tanque, na altura do km 418 da BR-365, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (15/2) e também envolveu um carro de passeio.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas, todos os veículos seguiam no mesmo sentido da via, quando a carreta bitrem colidiu contra a traseira do carro. Consequentemente, a caminhonete bateu na carreta e foi prensada pelo caminhão-tanque, que vinha logo atrás e estava carregado com 6 mil litros de óleo diesel.

Mesmo em meio de dois veículos de grande porte, o motorista da caminhonete não sofreu ferimentos. Os outros condutores também saíram ilesos.

Diante do vazamento de óleo do motor dos veículos, os bombeiros realizaram a aplicação de serragem na via. Por segurança, também foi necessária a realização de transbordo do combustível do caminhão-tanque. O trânsito seguiu em meia pista até o início da noite.