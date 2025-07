Motorista fica gravemente ferido após capotamento na BR-365 em Uberlândia

Grave acidente deixou motorista gravemente ferido | Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um motorista de 41 anos ficou gravemente ferido após um capotamento na noite de domingo (15), por volta das 19h30, na BR-365, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O acidente aconteceu no km 626 da rodovia, nas proximidades da entrada do Bairro Tocantins.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo capotou e a vítima foi encontrada inconsciente dentro do carro. As equipes de resgate realizaram o atendimento de primeiros socorros no local. O homem apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE), queixava-se de dores na coluna e relatava perda de sensibilidade nas pernas.

Após o atendimento inicial e estabilização, o motorista recuperou a consciência ainda no local e foi encaminhado em estado grave ao Pronto-Socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e esteve no local para registro da ocorrência. Até o momento, a dinâmica do acidente não foi oficialmente divulgada pelas autoridades.

As causas do capotamento seguem em apuração.