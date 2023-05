Motorista foge de blitz, quase atropela policiais e bate carro em BH

Um homem, de 41 anos, foi preso suspeito de fugir de uma blitz policial no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (17).

Segundo a Polícia Militar, o suspeito, que disse ser motorista do vice-prefeito de Contagem, saiu do Mineirão, onde aconteceu o jogo entre Atlético e Corinthians, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O homem foi abordado pelos policiais na altura no Bairro Engenho Nogueira, na Região da Pampulha e, em exame preliminar, apresentou sinais de embriaguez.

Quando os militares solicitaram um teste do bafômetro, o motorista arrancou o carro e quase atropelou dois policiais.

Durante a perseguição, o condutor entrou na Avenida Abílio Machado, perdeu o controle da direção e bateu no portão de uma residência.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, que vai investigar o caso.