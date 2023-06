Motorista inabilitado faz ultrapassagem irregular e morre em batida frontal

Um jovem de 21 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente na MG-158. em Itanhandu, no Sul de Minas, na noite desse sábado (3/6).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a batida frontal entre um Volkswagen Fox e um Volkswagen Gol foi na altura do km 9 da rodovia estadual.

O motorista do Fox, de 29, contou aos policiais que seguia na rodovia no sentido Passa Quatro, quando viu o outro carro, que seguia sentido oposto, fazendo uma ultrapassagem em local proibido, causando a batida frontal.

Logo depois do impacto, o Volkswagen Gol pegou fogo e o motorista, de 21, foi retirado de dentro do veículo por populares. Ele morreu ainda no local do acidente.

Os dois ocupantes do Fox foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o hospital de Itanhandu com ferimentos graves.

O fogo foi controlado por populares.

Durante consulta ao sistema, foi constatado que o motorista do Gol não tinha carteira de motorista.

A perícia compareceu ao local e liberou os veículos, que foram removidos para o pátio credenciado da polícia.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de São Lourenço pela Funerária Santa Clara.