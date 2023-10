Motorista morre após carro cair de ponte e ficar submerso em MG

Na noite da última sexta-feira (06.OUT.23), um homem perdeu a vida em um acidente na zona rural de Brasilândia de Minas (MG). O carro que ele estava dirigindo caiu da ponte sobre o córrego Sucuriú, resultando em uma queda de 5 metros. O passageiro, que era funcionário da vítima, relatou que o motorista perdeu o controle do veículo enquanto se dirigiam para Brasilândia.

O carro acabou virando de cabeça para baixo, com ambos presos dentro. O passageiro conseguiu se soltar do cinto de segurança e tentou ajudar o motorista. No entanto, devido ao risco de a água continuar subindo, ele abandonou o veículo e solicitou ajuda ao Corpo de Bombeiros de João Pinheiro.

Os bombeiros enfrentaram um desafio considerável, levando quase oito horas para retirar o corpo do motorista das ferragens do carro, que estava submerso em um córrego com cerca de 3 metros de profundidade. Após o resgate, o corpo da vítima foi encaminhado a uma funerária local, enquanto o passageiro sofreu apenas dores no corpo como resultado do acidente.