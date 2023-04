Motorista morre em acidente em avenida de Araxá

Um homem de 27 anos morreu em um acidente de carro nesta sexta-feira (7/4), na avenida José Jorge Akel, em Araxá, no Alto Paranaíba.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista estava em alta velocidade na via quando perdeu o controle do carro e bateu em um poste de iluminação pública.

Quando o socorro chegou, o homem estava preso às ferragens do carro, já sem vida.

Equipes do Serviço de Transportes e Trânsito (Settrans) e da Polícia Militar foram acionadas e isolaram o local para os trabalhos da perícia.

O corpo foi retirado do carro pelos militares e levado ao Instituto Médico Legal (IML).