Motorista morre em batida entre carreta e ônibus

Um homem morreu em uma batida entre um ônibus e uma carreta na madrugada desta quarta-feira (1º/3), na altura do km 699 da BR-381, em Lavras, no Sul de Minas.

Segundo a Arteris, concessionária da via, o ônibus seguia sentido São Paulo quando o motorista perdeu o controle da direção, bateu na barreira de concreto central, invadiu a contramão e colidiu com a lateral da carreta.

Com o impacto, o ônibus tombou no canteiro central da rodovia e a carreta tombou na pista sentido Belo Horizonte, que ficou interditada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus de viagem levava 15 passageiros e dois motoristas no momento do acidente. A carreta estava carregada com sucata.

Um dos motoristas do ônibus, ainda não identificado, morreu no local do acidente.

O motorista da carreta não se feriu e recusou o atendimento.

Ao todo, oito pessoas ficaram feridas.

Os bombeiros conduziram dois homens, um de 52 e outro de 37 anos, ambos com lesões leves, ao hospital da cidade.

As demais vítimas foram atendidas pelo Samu e ambulâncias do município e da concessionária da pista.

Às 6h15, a Arteris informou que a pista no sentido Belo Horizonte foi liberada, mas que o trânsito pode demorar a fluir nos pontos mais distantes da fila de carros. O engarrafamento chegou ao km 709.