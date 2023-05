Motorista morre em capotamento de caminhão no interior de Minas

Um homem, de 38 anos, morreu em um capotamento de caminhão na tarde dessa segunda-feira (8/5), na rodovia estadual MG-383, em Conselheiro Lafaiete, Região Central de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão seguia na rodovia sentido São Brás do Suaçuí, quando, na altura do km 10, atravessou a pista, caiu na ribanceira e capotou.

A morte do caminhoneiro foi confirmada pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O corpo ficou preso às ferragens e os bombeiros precisaram usar técnicas de desencarceramento para retirá-lo do veículo.

Foi necessário também o uso de um guincho para erguer a carreta, já que o peso dela estava sobre a vítima, impossibilitando a retirada do corpo.

A Polícia Civil foi acionada e ficou encarregada das investigações sobre as causas e a dinâmica do acidente.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também esteve no local e fechou a rodovia no sentido Conselheiro Lafaiete, durante a realização dos trabalhos de retirada do corpo da vítima.