Motorista morre preso às ferragens ao bater contra carreta na MG-050

Um homem, que conduzia um carro na MG-050, morreu após bater contra uma caminhonete na altura do km 220 da rodovia, na altura do município de Formiga, no Centro-Oeste mineiro. A idade dele não foi informada.

Quando os militares do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, a vítima já estava em sem sinais vitais dentro do automóvel e presa às ferragens, sendo necessário o uso de equipamento de desencarceramento para remover a vítima.

O óbito foi constatado pelo médico tripulante da aeronave Arcanjo, usada para atender a ocorrência.

Já o condutor da caminhonete, de 71 anos, teve apenas pequenas escoriações no rosto e no ombro esquerdo e dispensou atendimento médico. Em ambos os veículos estavam somente os condutores.