Motorista que bateu porsche em outros carros é indiciado por quatro crimes

A Polícia Civil indiciou o empresário Moacir Carvalho de Oliveira Filho, de 72 anos, motorista de uma Porsche que atropelou uma pessoa e bateu em outros oito carros em março do ano passado, por quatro crimes.

O resultado do inquérito foi divulgado nessa quinta-feira (27/4). O condutor do carro importado foi indiciado por embriaguez ao volante; lesão corporal culposa, por ter atropelado um lavador de carros; lesão corporal, por agredir uma pessoa; e desacato. As penas podem chegar a sete anos de prisão.

Relembre

A Porsche que o empresário dirigia na batida custa cerca de R$500 mil. O acidente aconteceu na Rua Bernardo Mascarenhas, no Bairro Cidade Jardim, região Centro-Sul de Belo Horizonte, no dia 19 de março de 2022.

Além de causar o acidente, Moacir tentou agredir uma mulher, proprietária de um dos veículos atingidos, e também fez ameaças aos policiais e à população. Segundo a Polícia Militar, ao sair do carro, Moacir se mostrou irônico. Questionado pelos outros motoristas, o empresário foi violento.

Na época, o empresário foi preso, mas foi solto em abril, depois de pagar R$ 121 mil de fiança. Ele ficou detido por duas semanas no Ceresp Gameleira.