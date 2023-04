Motorista sem CNH e bebê fora da cadeirinha ameaça policiais e é preso

Um homem foi preso depois de ameaçar policiais rodoviários federais em uma abordagem em Patrocínio, nessa quinta-feira (27/4). Ele não tinha carteira de habilitação, o carro estava com documentação atrasada e ainda levava um bebê de 11 meses sem cadeirinha.



O carro abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) tinha placas de São Carlos (SP) e era uma fiscalização de rotina. Logo, os policiais descobriram que o veículo tinha apenas o licenciamento de 2021. Para piorar, o condutor informou não ser habilitado.

Ele estava acompanhado de uma mulher que levava a criança no colo, sem o acento obrigatório.

Ao ser informado dos vários problema e que haveria a remoção do veículo, o homem ficou nervoso e passou a retirar a bagagem batendo portas. Ele ainda deu socos no teto e no capô do carro.

Não satisfeito, ele teria dito a um dos policiais: “Seu vacilão, eu marquei sua cara, espera o que vai lhe acontecer”. Ao falar isso, segundo relato da PRF, o homem teria feito gesto de arma com uma das mãos em direção ao policial.

Além de ter o carro removido e multas aplicadas, o motorista acabou preso por ameaça.