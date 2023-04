Motorista suspeito de participar de pega bate carro

Um jovem, de 22 anos, foi arremessado do carro que dirigia em um acidente na madrugada desta sexta-feira (14/4), na Via Expressa, na região Noroeste de Belo Horizonte.

A suspeita é de que o rapaz participava de um racha na altura do bairro Coração Eucarístico, onde perdeu o controle da direção e bateu contra um poste em frente à 9ª Companhia da Polícia Militar. O motorista do outro carro do racha fugiu depois do acidente.

Imagens de câmera de segurança flagraram os dois carros passaram em alta velocidade na Via Expressa, momentos antes do acidente.

O impacto da batida foi tão forte que o motor do veículo foi arrancado e ficou a cerca de 100 metros de onde parou o carro destruído.

A vítima foi levada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na Região Centro-Sul, em estado grave.

Na manhã de hoje, um reboque foi até o local para retirar o carro da avenida. Duas faixas no sentido centro ficaram interditadas para o transporte do veículo.