‘Muito magros e com doenças’: cães são resgatados em Minas

A Polícia Civil de Frutal, no Triângulo Mineiro, prendeu em flagrante um homem de 40 anos, sob suspeita de maus-tratos contra quatro cachorros, nesta sexta-feira (5/5).

Segundo informações divulgadas pelo delegado, Dimer de Toledo Ribeiro, os animais estavam em local com condições totalmente precárias e insalubres.

“Os cães estavam todos muito magros, com doenças de pele visíveis, sendo que um deles ainda apresentava uma lesão na região do ânus, com exposição dos órgãos”, contou.