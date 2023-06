Mulher ateia fogo ao próprio corpo por discussão com companheiro

Por ciúmes, uma mulher ateou fogo em si mesma nesta segunda-feira (5/6), na cidade de São Gotardo. Ela, que tem 47 anos, teria discutido com o companheiro antes de acender o fogo.

O caso foi registrado no bairro Boa Esperança, no início da madrugada e, segundo relato passado à Polícia Militar, a mulher tinha bebido durante todo o domingo (4/6).

Não se sabe exatamente o motivo que despertou o ciúme dela, mas houve uma briga entre ela e o homem com quem vive. Em determinado momento, ela se molhou com álcool e ateou fogo em si.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência atenderam o caso, e ela foi socorrida ao Pronto Socorro municipal com queimaduras de segundo e terceiro graus nas pernas, braços e tronco. Ela segue internada em observação, com o quadro de saúde estável, apesar da gravidade das queimaduras.