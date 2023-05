Mulher chuta portão e escapa de estupro em Minas; suspeito foi preso

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), sob suspeita de tentativa de estupro contra uma mulher , de 55. Ele foi detido em casa, na noite desse domingo (14/5), após denúncias de testemunhas.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, inicialmente, a vítima foi abordada pelo suspeito na Rua Joaquim Otávio de Brito, bairro Constantino, em patrícnio, no Alto Paranaíba. Ele teria feito o seguinte comentário: "Hoje vou ficar com você".

Crise de ciúmes: homem dá socos e arrasta a mulher pelos cabelos Depois disso, a vítima contou que ele a segurou, abaixou as calças e a calcinha dela, tampou a boca e teria dito que teria relações sexuais.

Entretanto, nesse momento, a vítima contou que conseguiu chutar o portão de uma casa e pedir socorro. Instantes depois, moradores saíram de suas casas e o suspeito fugiu, não conseguindo consumar o ato sexual.

Após a chegada da PM, a vítima e a testemunha reconheceram o suspeito por meio de fotos , sendo que, ainda conforme o registro policial, o rapaz tem várias passagens policiais, entre elas estupro, roubo e furto.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Plantão de Polícia Civil (PC) de Patrocínio.