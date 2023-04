Mulher coloca faca em pescoço de atendente em posto de saúde no Barreiro

Uma mulher de 33 anos foi presa ao esfaquear o atendente do Posto de Saúde da Vila Pinho, no Barreiro. O caso aconteceu nesta sexta-feira (14/4) e a prisão foi realizada pela Guarda Municipal. A mulher alegou que cometeu o crime por não receber o atendimento desejado.

Conforme a Guarda Municipal, a autora do crime entrou armada no Posto de Saúde e colocou a faca no pescoço do atendente, enquanto o segurava pelas costas. Após perceberem o que estava acontecendo, pessoas tentaram separá-la da vítima.

O atendente sofreu uma lesão na mão e foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) próxima.

Após ser detida pela Guarda Municipal, a mulher foi levada até a Central de Flagrantes (Ceflan), localizada no Barreiro de Baixo.