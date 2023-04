Mulher com deficiência auditiva denuncia trio por estupro contra ela

Uma mulher que tem deficiência auditiva procurou a Polícia Militar (PM) de Uberaba (Triângulo Mineiro) e disse que foi estuprada pelo padrasto e mais dois homens.

Segundo relato dela aos militares, o crime começou na manhã dessa quarta-feira (12/4), no momento em que ela dormia sozinha em sua casa, localizada no distrito rural da Capelinha do Barreiro. Em seguida, ela contou que os três homens a enforcaram e a agrediram com socos no rosto e puxões de cabelo. Depois disso, ela teria sido amarrada e estuprada pelo trio.

O padrasto da mulher foi preso em flagrante pela PM, em fazenda do distrito rural. Ainda segundo o registro policial, ele negou ter cometido o crime e depois ficou em silêncio.

Com a ajuda de vizinhas, a mulher foi encaminhada até unidade de saúde, onde passou por atendimento médico.