Mulher com filha no colo é esfaqueada por ex-marido na Região Norte de BH

Uma mulher, de 37 anos, foi esfaqueada na cabeça pelo ex-companheiro, de 34 anos, no bairro Novo Tupi, Região Norte de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (15/5).

Segundo o boletim de ocorrência, quando a Polícia Militar chegou até a casa da vítima, ela saiu correndo e disse que foi agredida pelo homem com uma faca na região da cabeça.

O homem, que estava com a filha do casal no colo no momento da abordagem, foi preso. Durante busca pessoal, os militares encontraram documentos e um cartão de crédito da vítima com o suspeito.

A mulher contou à polícia que não mora na mesma casa que o ex-companheiro e que tem medida protetiva contra ele.

Quando chegou em casa na noite de ontem, encontrou o homem dentro da residência, com uma faca na mão.

A mulher foi levada para ser atendida na UPA Norte e liberada logo depois.

O homem foi preso e o casal foi encaminhado para a Delegacia da Mulher. A faca usada no crime foi apreendida.