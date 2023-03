Mulher de 27 anos é morta com tiro de espingarda; namorado é suspeito

O crime aconteceu em uma casa localizada na região conhecida como Alcantilado, na divisa com o estado do Rio de Janeiro . A Polícia Militar foi acionada por uma amiga da vítima, que recebeu um áudio dela. No áudio, a vítima, muito nervosa, dizia à amiga que o suspeito estava do lado de fora da casa e pedindo para ela abrir a porta da casa para conversarem.