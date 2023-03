PMMG em Ituiutaba — Foto: Divulgação

Na madrugada de hoje (01/03), a equipe policial, em patrulhamento preventivo no entorno do Terminal Rodoviário, deparou com autora que possuía em seu desfavor mandado de prisão em aberto.

A autora, 34 anos, foi informada de seus direitos e encaminhada à Delegacia de Polícia.