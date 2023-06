Mulher de 64 anos morre e sete pessoas ficam feridas em acidente em Minas

Leia também: Suspeito de matar mulher na frente de 6 crianças em Aracaju é preso em MG

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista de um dos veículos envolvidos, um Fiat Palio, disse que foi "surpreendido" pela condutora do Fiat Uno, que invadiu a contramão. De acordo com o depoimento, ele teria tentado desviar, mas não conseguiu evitar a colisão frontal na altura do km 135 da rodovia. Com o impacto da batida, a idosa, passageira do Uno, morreu na hora.