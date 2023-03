Mulher denuncia homem que abusava dela durante ida a delegacia para depor

Um homem, de 38 anos, suspeito dos crimes de estupro, ameaça, perseguição e violência psicológica contra uma mulher de 38 anos foi preso pela Polícia Civil, nessa segunda-feira (27/3), no Bairro São Cristóvão, em Belo Horizonte.

A vítima procurou o Departamento Estadual de Investigação de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), para prestar depoimento sobre a morte do irmão e, relatou aos investigadores as violências sofridas pelo homem que a aguardava do lado de fora.

Imediatamente, os policiais do DHPP entraram em contato com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e, juntos, efetuaram a prisão do suspeito, que tentou resistir, mas foi dominado.

A mulher contou que há cinco anos ela foi violentada sexualmente pelo suspeito e, desde então, vinha sofrendo ameaças para manter relações sexuais com ele. Mas ela não foi a única vítima. Sua filha, de 6 anos, e familiares também eram ameaçados.

Ela contou, também, que o homem a vigiava constantemente, de modo presencial ou pelas redes sociais, e quando ela se recusava a encontrá-lo, ele ia à escola da filha dela e a chantageava pelo celular.

Além dos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, como ameaça, perseguição, violência psicológica e estupro, o suspeito responderá por falsa identidade, em razão do perfil falso em rede social que ele mantinha para ameaçar a vítima, e também pelo crime de resistência à prisão.

Na Delegacia de Mulheres, a vítima, que se mostrava abalada emocionalmente, representou por medida protetiva. Ao levantar o histórico do suspeito, descobriu-se que ele tem registros policiais por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e perturbação do sossego.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional e novas investigações foram iniciadas. Os policiais acreditam que existam mais mulheres que tenham sido vítimas do homem.