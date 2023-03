Mulher desmaia ao ser agredida e marido tenta matá-la carbonizada

Uma mulher , de 44 anos, sofreu uma tentativa de feminicídio no bairro Vila Esperança 2, na Zona Norte de Juiz de Fora, na madrugada desta segunda-feira (20/3). O suspeito do crime é o marido dela, que não foi localizado pela Polícia Militar.

Os policiais militares informaram que a agressão começou quando o homem pediu dinheiro para a vítima. Como ele é alcoólatra e viciado em drogas , a mulher se recusou a entregar o valor pedido.

Leia: Assassinos que desafiam a polícia de Minas: perfil de quem vive para matar Por causa da recusa, o marido pegou uma vara e começou a agredir a mulher. Em seguida, com um machado, começou a destruir todos os objetos que tinha na casa. O casal está junto há 18 anos e tem três filhos.

A mulher ficou muito nervosa e desmaiou. Quando ela acordou, estava deitada na cama do casal. No entanto, antes do marido fugir, ele ateou fogo no colchão. Por sorte a vítima conseguiu se levantar antes de ser queimada. A vítima conseguiu apagar o fogo, que não se alastrou pela casa.

Na conversa com os policiais, ela disse que já foi vítima de violência doméstica. Contudo, não denunciou o marido “para não o afastar do convívio familiar”, segundo consta no Boletim de Ocorrência.

A vítima negou atendimento médico e disse que ficaria na casa de uma vizinha por alguns dias. A PM fez buscas pela região, mas o suspeito não foi encontrado.