Mulher é assaltada e ainda leva tiro dos ladrões

Uma mulher, de 22 anos, baleada duas vezes, no tórax e braço direito, na noite de quarta-feira (3/5), continua internada, em observação, no Hospital do Pronto Socorro João XXIII.

Ela foi vítima de um assalto, no bairro Nova Cintra, região oeste de Belo Horizonte. Ela contou aos policiais militares que a socorreram, levando para o HPS, que dois homens se aproximaram e anunciaram o assalto, quando passava pela linha férrea.

Um dos assaltantes estava armado e se mostrou muito agressivo. Mesmo não tendo reagido, ela foi baleada duas vezes. A PM ainda não conseguiu prender os dois assaltantes. O registro foi feito na 1ª Delegacia do Barreiro.