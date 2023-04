Mulher é assassinada por suposta confissão de traições a namorado

Uma mulher identificada como Rithelly Saiane Santos do Nascimento, de idade não informada, foi vítima de feminicídio em Capinópolis, município situado no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, ela foi encontrada morta na própria residência, na quarta-feira (26).

De acordo com o boletim de ocorrências, a vítima foi assassinada com dois disparos de arma de fogo que atingiram a região do rosto e do pescoço. Uma denúncia anônima levou os policiais ao local.

As investigações apontam o namorado dela, de 22 anos, como o principal suspeito. Ele está desaparecido desde terça-feira (25) e ainda não foi encontrado até o momento da publicação desta matéria.

Segundo as investigações, áudios que circularam em grupos no WhatsApp da cidade teriam mostrado Rithelly supostamente confessando uma série de traições. As gravações teriam sido feitas pelo suspeito do crime, de acordo com testemunhas. A Polícia Civil está empenhada no caso.