Mulher é atacada por enxame de abelhas na Região Centro-Sul de BH

Uma mulher de 50 anos foi vítima de um ataque de enxame de abelhas na tarde desta quinta-feira (9/3). O incidente aconteceu no Bairro Serra, entre as ruas Capelinha e Corinto, Região Centro-Sul de Belo Horizonte

As abelhas, de acordo com os bombeiros , estão se concentrando no centro de saúde da Rua Corinto, e o quarteirão foi isolado. O motivo dos ataques dos insetos segue sendo apurado. Os populares foram orientados a permanecer em suas casas.